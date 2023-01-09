Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Üç büyük ilde su stoku sağlandı

Dört ildeki barajların doluluk oranını açıklayan Bakan Kirişci, İstanbul'da barajların doluluk oranının yüzde 33,3 olduğunu ve hiç su gelmemesi halinde 3,5 aylık ihtiyacın karşılanabileceğini söyledi. Kirişci, Ankara'da barajların yüzde 18,9'luk oranıyla 6 aydan fazla, İzmir'de yüzde 19,1'lik doluluk oranıyla 7 aylık su stokunun olduğunu açıkladı. 'Suda Sıfır İsraf' temasıyla suya dikkat çekeceklerini belirten Kirişci, "Su verimliliği seferberliği etkinlikleri Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşecek" dedi.

UZMAN ELLER'E DESTEK:

"Genç çiftçilerimize Uzman Eller Projesi'yle verdiğimiz desteği 100 binden 250 bine çıkartacağız" müjdesini paylaşan Kirişci, Mevcut tarım sigortacılığı ve üreticilere gelir koruma garantisi sağlanmasının genişletileceğini belirtti. Kirişci, genç ve kadın çiftçilere prim indirimi uygulanarak TARSİM'den daha çok faydalandırılacağını söyledi.

EVCİL HAYVANLARA ÇİP:

Sahipsiz hayvanların çip takarak kayıt altına alma girişimlerinden bahseden Kirişci, 1 milyon 493 bin 541 hayvanın sisteme kayıt olduğunu, 500 bin civarında da beyanname olduğunu söyledi. "Hayvanlar da şiddete maruz kalıyor, bunu da yok sayamayız" diyen Kirişci, toplamda 2 milyon sahipli hayvanın olduğunu bildirdi.

İSTANBUL'DA BARINAK ÇÖZÜMÜ:

Hayvan barınağı ihtiyacı için pilot il seçilen İstanbul'da 39 ilçeye valilikten yazı gönderildiğini anlatan Kirişci, "Hayvan barınağına ihtiyacınız varsa, bu hayvanların rahat yaşayacağı yer tahsisine hazırız, dedik. 39 ilçemizden sadece 7'sinden, 4'ü resmi, 3'ü şifahi olarak belirtti. Toplam 7 ilçeden geldi" diye konuştu.

SAMAN YALANI:

Türkiye'de saman üretiminin yıllık 25 milyon ton olduğunu söyleyen Kirişci, "Hayvancılıkta 18 milyon ton saman tüketilmekte yani 7 milyon ton fazlalığımız var" dedi. Çıkan yalanlarla baş edemedikleri için kitapçık hazırladıklarına değinene Kirişci, 2021'de 204 ton sap/saman ithalatı yapıldığını, 2022'de ise sap/saman ithalatının olmadığını açıkladı.

GIDA ARZ GÜVENLİĞİ:

Ürün bulunurluğuna önem verdiklerini söyleyen Kirişci, gıda arz güvenliğinin sağlanması için Gıda Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'nın kurulduğunu duyurdu. Kirişci, "Bu daire başkanlığı sayesinde yurt içinde ve dışında tüm ürünlere ilişkin arzları takip ediyoruz. 8 ülkede 9 tarım müşavirimiz var" dedi.

ETTE SPEKÜLASYON:

Et konusunda spekülatif hareketlere dikkat çeken Bakan Kirişci, gerekli önlemlerin alındığını, alınmaya da devam edileceğini söyledi. Kirişci, "Piyasadaki fiyat artışı konusundan bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum" diye konuştu.

SÜTTE OYUNA DİKKAT:

Sütte stokçuluk yapan sanayicilere seslenen Kirişci, "Herhangi bir şekilde sütü satmayıp bunu elinde tutup bir stokçuluk yapıp bir fırsatçılığa dönüştüren bir süt üreticisi olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Et ve sütte bulunurluk konusunda eksiğin olmadığına dikkat çeken Kirişci, "Gerekirse gerekli tedbirler alınır, biz üreticimizi mağdur etmeyiz" dedi.

TAHIL NEREYE GİTTİ:

Kirişci, tahıl koridorunun Türkiye'nin tarafsız tutumu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği liderlik sayesinde tahıl krizini aşmada kilit rol oynağını belirtti. 8 Ocak'tan itibaren 633 ülkeye 16,9 ton tahıl ve gıda ürününün taşındığını açıklayan Kirişci, "Bu tahılın, yüzde 53,6'sı Avrupa ülkelerine, yüzde 28,2'si Asya ülkelerine, yüzde 12,2'si Afrika ülkelerine, yüzde 6,1'i Orta Doğu ülkelerine ulaşmıştır" dedi. Kirişci, BM'nin en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan ülkelere ise 915 bin 699 ton ve ayçiçek yağı gittiğini ifade etti.