Tarım Bakanlığı’nın yüzde 50 hibe desteğiyle fabrika kurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan Esençay Zeytinyağı Fabrikası, törenle hizmete açıldı. Perant Tarım Ltd. Şti.'nin "Üretime Kadın Eli Değsin. Esençay Mahallesi Zeytinyağı Tesisi" projesi ile hayata geçirilen fabrika, Muğla'da Bakanlık desteklerinden yararlanılarak yapılan 9 yeni yatırımdan biri oldu.

MARKA ZEYTİNYAĞLARIMIZIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Menteşe İlçesi Esençay Mahallesinde faaliyet gösterecek olan fabrikanın açılış töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Zeytin ve zeytinyağı, bizim hem kadim kültürümüz hem de en önemli ekonomik girdilerimizin başında geliyor. Bu anlamda, sektöre yatırım yapmak isteyen üretici ve girişimcilerimizin gün geçtikçe artması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu tür yatırımların, Bakanlığımızın hibe ve teşvik kaynaklarından yararlanabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bu desteklerle sadece yeni yatırımların önünü açmakla kalmıyor, mevcut işletmelerin de hem modernize olmasını hem de kapasitesini artırmasını sağlıyoruz" dedi.

Menteşe İlçesi'nin Muğla'da zeytin ağacı varlığı açısından 6'ncı sırada yer aldığını da söyleyen Barış Saylak, "Muğla, yakın zamanda marka zeytinyağları ile Türkiye'nin lider şehirlerinden biri olacak, buna yürekten inanıyoruz. Bizler İl Müdürlüğü olarak zeytinyağı okur yazarlığını geliştirmek ve yüksek kalitede üretim yapımını teşvik etmek amacıyla pek çok projeyi hayata geçirdik. Zeytinde İyi Tarım Uygulamaları, Organik Zeytinyağının Öyküsü, Zeytinin Zeytinyağına Kaliteli ve Kayıpsız Yolculuğu" gibi çalışmalarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. 2025 yılında 6'ncısını düzenleyeceğimiz Zeytinyağı Kalite Yarışması sayesinde, son beş yıl içerisinde Muğla'da 50 zeytinyağı markası oluştu. Kurduğumuz beş adet erken uyarı sistemi ile zeytin bahçelerinde verim artışı sağlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

MODERN VE TAM DONANIMLI SIKIM FABRİKASI

Fabrika İşletmecilerinden Rafet Antalyalı da konuşmasında, Esençay Zeytinyağı Fabrikasının kuruluş hikayesini anlattı. Bölgede, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle dikilen zeytin fidanlarından ilham aldıklarını anlatan Antalyalı, "Zeytinlikler arttıkça, insanlarımızın zeytinyağı sıkımı yaptırmak için uzak bölgelere gitmek zorunda kaldığını gördük. Biz de köyümüzde bir fabrika açmaya karar verdik." dedi.

Fabrikayı en son teknoloji sıkım makineleriyle donattıklarını ve hijyenik koşullarda sıkım işlemine başladıklarını söyleyen Antalyalı, "Böyle modern bir işletmeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunmak bizim için kıvanç kaynağıdır. Bizlerden bu süreçte desteğini esirgemeyen Tarım İl Müdürümüz Barış Saylak'a ve değerli çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Menteşe Esençay Muhtarı Edip Demirel de kurulan fabrikanın çok büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini belirterek, "Köyümüzde geçimini zeytin üretimi yaparak sağlayan hemşehrilerimiz adına bu işletmenin yapımına katkı koyan, destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğünden Süleyman Kurnaz tarafından katılımcılara zeytinyağı tadımı ile ilgili kısa bir eğitim verildi. Daha sonra kurdele kesiminin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile konuklar, fabrikanın ilk zeytinyağı sıkımı için start tuşuna basarak Esençay Zeytinyağı Fabrikası'nı hizmete açtılar.