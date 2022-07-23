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Giriş Tarihi: 23.7.2022 13:14

Tarım işçi minibüsü devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

DHA
Tarım işçi minibüsü devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Mardin'in Kızıltepe ilçeleri arasındaki kara yolunda meydana geldi. Ceylanpınar'dan aldığı tarım işçilerini Kızıltepe'ye getiren minibüs, Büyükboğaziye ve Beşik köyü arasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Araçtaki bazı işçiler yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Furkan Kalemli (15) ile Hasret Kuş'un (20) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kalemli ve Kuş'un cenazeleri, otopsileri için Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayı duyup hastaneye gelen ölen 2 kişinin yakınları ağıtlar yaktı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tarım işçi minibüsü devrildi: 2 ölü, 17 yaralı
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