Haberler Yaşam Haberleri Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 2 ölü 17 yaralı
Giriş Tarihi: 23.7.2022 10:08 Son Güncelleme: 23.7.2022 10:37

Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 2 ölü 17 yaralı

Mardin Kızıltepe – Şanlıurfa Ceylanpınar Karayolu'nda tarım işçilerini taşıyan aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 17 kişi yaralandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 2 ölü 17 yaralı

Şanlıurfa Ceylanpınar'dan tarım işçisi taşıyan minibüs bu sabah saat 05.00 sıralarında Ceylanpınar Kızıltepe ilçeleri arasındaki karayolunda devrildi. Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyükboğaziye Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre Furkan Kalemli ile Hasret Kuş adındaki 2 kişi hayatını kaybederken biri ağır 17 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 acil ambulans ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yaralıların tedavisine devam edilirken durumu ağır olan bir işçinin Şanlıurfa'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren! 'Maaş farkları ne zaman ödenecek' sorusu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ile netleşti
Maaş farkı ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? | Zamlı maaş ödeme takvimi Temmuz - Ağustos!
Aile destek paketi ödemesi ne zaman yatacak? e-devlet ile Aile Destek Programı nedir, kimlere verilecek, ödemeleri başladı mı?
Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye desteğini sürdürüyor! 'Bu işin üzerine gidin'
YKS TERCİH KILAVUZU 2022: YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile üniversite tercihleri tercih robotu
Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022: ÖSYM YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS taban puanları belli oldu
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
TOKİ UCUZ KONUT 2022 başvuruları bitti mi? TOKİ 24 ilde ucuz konut başvuru şartları nelerdir, başvurular nereden yapılıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 2 ölü 17 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA