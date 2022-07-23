Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 2 ölü 17 yaralı

Şanlıurfa Ceylanpınar'dan tarım işçisi taşıyan minibüs bu sabah saat 05.00 sıralarında Ceylanpınar Kızıltepe ilçeleri arasındaki karayolunda devrildi. Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyükboğaziye Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre Furkan Kalemli ile Hasret Kuş adındaki 2 kişi hayatını kaybederken biri ağır 17 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 acil ambulans ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yaralıların tedavisine devam edilirken durumu ağır olan bir işçinin Şanlıurfa'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatırdı.