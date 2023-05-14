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Giriş Tarihi: 14.5.2023 11:36 Son Güncelleme: 14.5.2023 12:04

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı: 8’i çocuk 10 yaralı

Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 8’i çocuk 10 kişi yaralandı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı: 8’i çocuk 10 yaralı

Aksaray- Adana karayolu Karaçaören köyü yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'dan Konya'ya tarım işçilerini taşıyan Salih Durmaz (42) yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün uyuya kalmadı nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak sürüklendi.

Kazada İbrahim (4), Zini (27), Reyhan (3), Zeynep (3), Gurbet (10) Şehribah (35), Nazlı (1), Rojbin (6) Eyyüp (12) ve Müslüm Durmaz (7) yaralandı. Kamyonet sürücüsü Salih Durmaz ise yara almadan kurtuldu. 8'i çocuk 10 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı: 8’i çocuk 10 yaralı
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