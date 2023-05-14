Tarım işçilerini taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı: 8’i çocuk 10 yaralı

Aksaray- Adana karayolu Karaçaören köyü yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'dan Konya'ya tarım işçilerini taşıyan Salih Durmaz (42) yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün uyuya kalmadı nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak sürüklendi.
Kazada İbrahim (4), Zini (27), Reyhan (3), Zeynep (3), Gurbet (10) Şehribah (35), Nazlı (1), Rojbin (6) Eyyüp (12) ve Müslüm Durmaz (7) yaralandı. Kamyonet sürücüsü Salih Durmaz ise yara almadan kurtuldu. 8'i çocuk 10 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.