Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

Hatay'ın Altınçağ Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Narenciye bahçelerine tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün bir anda hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Devrilen minibüste tam bir can pazarı yaşandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan tarım işçileri Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevre ilçelere sevk edildi. Kazada can kaybının yaşanmaması ise büyük bir şans olarak nitelendirildi.