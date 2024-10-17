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Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:35

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı

Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tankerin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

İHA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 06 BY 8188 plakalı, tanker ile karşı istikametten gelen 19 AEY 959 plakalı, tarım işçilerini taşıyan, minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs ve tanker devrildi. Tankerdeki petrol maddesi ise alana döküldü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlardaki 17 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerinde incelemelerini sürdürürken, yaralıların isimlerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
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