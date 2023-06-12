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Giriş Tarihi: 12.6.2023 22:37 Son Güncelleme: 12.6.2023 23:12

Tarım işçilerini taşıyan minibüs tır ile çarpıştı: 22 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tır ile çarpıştı: 22 kişi yaralandı

M.Ç. yönetimindeki 49 AAT 239 plakalı minibüs, Ayvanat Mahallesi 93. sokakın kesiştiği yolda M.K'nin kullandığı 63 K 6456 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, minibüsteki 22 kişi tarım işçisi ve sürücü yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs tır ile çarpıştı: 22 kişi yaralandı
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