Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 4’ü ağır 24 yaralı

Niğde-Ankara otobanı Yazıhüyük kavşağı yakınlarında Şırnak'tan Düzce'ye giden tarım işçi servisi kaza yaptı. Tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Çetin kontrolünde ki servis kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahelesi neticesinde 4'ü ağır toplamda 24 yaralı olduğu tespit edildi. Yaralanan 11 kişi Niğde Devlet Hastanesine, 13 kişi de Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.