Haberler Yaşam Haberleri Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 4'ü ağır 24 yaralı
Giriş Tarihi: 17.7.2023 09:43 Son Güncelleme: 17.7.2023 09:52

Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 4'ü ağır 24 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır toplamda 24 kişi  yaralandı.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 4’ü ağır 24 yaralı

Niğde-Ankara otobanı Yazıhüyük kavşağı yakınlarında Şırnak'tan Düzce'ye giden tarım işçi servisi kaza yaptı. Tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Çetin kontrolünde ki servis kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahelesi neticesinde 4'ü ağır toplamda 24 yaralı olduğu tespit edildi. Yaralanan 11 kişi Niğde Devlet Hastanesine, 13 kişi de Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece...
SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını: Alevlerle topyekün mücadele! İşte bölge bölge son durum...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu takımla her hayal kurulur
SON DAKİKA | Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen duyurdu!
İstanbul’da kahreden olay: Genç polis Alp Efe Bekit şehit oldu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan AHaber'de önemli açıklamalar: Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak
Eşinden ayrıldığı için kurban kesti
Son dakika haberi | EPDK'dan 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' iddialarına yalanlama
Acemler-Yunuseli hattı yeni köprülerle rahatlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 4'ü ağır 24 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA