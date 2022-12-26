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Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:59

Tarım işçilerini taşıyordu! Hatay'da servis devrildi: 14 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı servis midibüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

DHA
Tarım işçilerini taşıyordu! Hatay’da servis devrildi: 14 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı servis midibüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Altınçağ ile Yeniyurt mahalleri arasında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen servis midibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Tarım işçilerini taşıyordu! Hatay'da servis devrildi: 14 yaralı
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