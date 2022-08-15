Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünleri için nefesler tutuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kooperatifler kar amaçlı değildir. Fiyatları düşürün" talimatı ile TKK harekete geçti. Bu kapsamda ise "2022 Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimleri başladı mı, hangi ürünlerde indirim var?" soruları yanıt aramaya başladı. İndirim süreci bugün resmen başladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu...