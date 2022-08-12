Haberler Yaşam Haberleri Tarım Kredi marketlere indirim müjdesi! Tarım Kredi market indirimi ne zaman geliyor, hangi ürünlerde olacak?
Giriş Tarihi: 12.8.2022 13:40

Tarım Kredi marketlere indirim müjdesi! Tarım Kredi market indirimi ne zaman geliyor, hangi ürünlerde olacak?

Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan’ın konuşmasında yer verdiği Tarım Kredi Kooperatifi market indirimi yüzde 30’un üzerinde açıklanmıştı. Tüketicilerin merakla beklediği indirim dönemi sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar; Tarım Kredi market indirimi ne zaman geliyor, hangi ürünlerde olacak sorularına yanıt arıyor. Peki, Tarım Kredi market indirim ne zaman başlıyor? Tarih verildi! İşte detaylar…

Tarım Kredi marketlere indirim müjdesi! Tarım Kredi market indirimi ne zaman geliyor, hangi ürünlerde olacak?

40'a yakın üründe uygulanacak Tarım Kredi Kooperatifi indirim düzenlemesi vatandaşların gündeminde. Temel tüketim ürünleri üzerinde etkili olacak market indirimi için tarih verildi. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan müjde vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki çalışmaların adımlarından biri. Peki, Tarım Kredi market indirimi ne zaman geliyor, hangi tarihte? İşte, Tarım Kredi indirim günler…

40'A YAKIN ÜRÜNDE İNDİRİM RÜZGARI!

Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Sadece ette değil Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu başa baş noktası sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen benim vatandaşımı koruyacaksın. Ve şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de çalışmalarını hızlandıracak."

TARIM KREDİ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Temel Tüketim Ürünleri üzerinde etkili olacak indirim 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak.

"TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MARKETLERİ KAR AMAÇLI KURULMADI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını verdi.

ET VE SÜT KURUMU'NDA KUZU ETİNE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILDI

Kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapıldı. Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) yapılan açıklamada indirim sorası gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya düştü.

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Tarım Kredi marketlere indirim müjdesi! Tarım Kredi market indirimi ne zaman geliyor, hangi ürünlerde olacak?
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