Tarım Kredi marketlere indirim müjdesi! Tarım Kredi market indirimi ne zaman geliyor, hangi ürünlerde olacak?

40'A YAKIN ÜRÜNDE İNDİRİM RÜZGARI!

Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Sadece ette değil Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu başa baş noktası sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen benim vatandaşımı koruyacaksın. Ve şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de çalışmalarını hızlandıracak."