Tarım Kredi marketlere indirim müjdesi! Tarım Kredi market indirimi ne zaman geliyor, hangi ürünlerde olacak?

40'a yakın üründe uygulanacak Tarım Kredi Kooperatifi indirim düzenlemesi vatandaşların gündeminde. Temel tüketim ürünleri üzerinde etkili olacak market indirimi için tarih verildi. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan müjde vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki çalışmaların adımlarından biri. Peki, Tarım Kredi market indirimi ne zaman geliyor, hangi tarihte? İşte, Tarım Kredi indirim günler…
40'A YAKIN ÜRÜNDE İNDİRİM RÜZGARI!
Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Sadece ette değil Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu başa baş noktası sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen benim vatandaşımı koruyacaksın. Ve şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de çalışmalarını hızlandıracak."
TARIM KREDİ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Temel Tüketim Ürünleri üzerinde etkili olacak indirim 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak.
"TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MARKETLERİ KAR AMAÇLI KURULMADI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını verdi.