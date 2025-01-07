Tarım Kredi’de usulsüzlük operasyonu: 5.6 milyon TL zarara uğradı!

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş., finans departmanı tarafından yapılan incelemede, Muhasebe Yönetmeni G.B.'nin, bazı ürünlerin alım işlemleri için usulsüz ödeme yaptığını tespit etti. İddiaya göre, 3 şirketin gerçekte mal teslim etmediği halde, satış yapılmış gibi gösterildi ve toplamda 5 milyon 644 bin Türk lirası ödeme yapıldı. Şirket yetkililerinin yaptığı suç duyurusuyla, usulsüzlüklerin boyutları ortaya çıktı.

KOMİSYONCULARA PARA AKIŞI TESPİT EDİLDİ

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kapsamlı bir inceleme başlatarak şüphelilerin hesap hareketlerini inceledi. Tarım Kredi Market'ten alınan ödemeler sonrası, şirket sahiplerinin kendi komisyonlarını aldıktan sonra kalan parayı, G.B. ve eşinin hesaplarına göndermeleri tespit edildi. G.B.'nin elde ettiği suç gelirinin büyük kısmı ise, online kumar oynamak için kullanıldı.

MİLYONLARCA LİRA NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ankara ve Çankırı illerinde, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. G.B.'nin evinde yapılan aramada ise milyonlarca lira nakit para ele geçirildi. Operasyon, usulsüzlüklerin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.