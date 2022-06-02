Haberler Yaşam Haberleri Tarım Orman Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS-2022/8 başvuru şartları belli oldu!
Giriş Tarihi: 2.6.2022 15:24 Son Güncelleme: 2.6.2022 15:24

Tarım Orman Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS-2022/8 başvuru şartları belli oldu!

Tarım Orman Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS-2022/8 başvuru şartları belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı (KPSS-2022/8) başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylar araştırma konusu haline geldi. Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleşecek olan alımlarla ilgili olarak “KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl olacak?” gibi sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. Tercihler ÖSYM aracılığı ile gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada toplamda 1800 kişilik alımın yapılacağı kaydedildi. Peki, 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün itibarıyla başlıyor. 9 Haziran'a kadar sürecek olan başvurularla ilgili olarak ise adaylar sabah saatlerinden itibaren "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi olan http://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 kişilik dev personel alımına başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINA BAŞLIYOR

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır"

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Personel alımı başvuru tarihleri olarak 2 – 9 Haziran 2022 belirlendi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

1 – 523 ziraat mühendisi

2 – 392 veteriner hekim

3 – 135 gıda mühendisi

4 – 86 orman mühendisi

5 – 51 su ürünleri mühendisi

6 – 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi

7 – 7 harita mühendisi

8 – 24 avukat

9 – 23 laborant

10 – 23 kimyager

11 – 23 biyolog

12 – 10 veteriner sağlık teknikeri

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 kişilik dev personel alımına başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?

13 – 10 ziraat teknikeri

14 – 3 veteriner sağlık teknisyen

15 – 3 ziraat teknisyen

16 – 182 büro personeli

17 – 190 orman muhafız memuru

18 – 100 koruma ve güvenlik görevlisi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım Orman Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS-2022/8 başvuru şartları belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA