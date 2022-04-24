Tarım ve Orman Bakanı Niğde’de

Bir dizi ziyaret için Niğde'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Valiliği ziyaret ederek ziyaret defterini imzaladı.

Makamında Vali Yılmaz Şimşek'ten ildeki tarımın durumu ve Niğde hakkında bilgi alan Bakan Kirişçi, valilikte kurum müdürleri ve Tarım Müdürlüğü çalışanları ile toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Kirişçi, daha sonra Niğde belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından karşılanan Bakan Kirişçi, belediye ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek burada partililerle buluşacak.

Bakan Kirişçi'nin AK Parti'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret etmesi bekleniyor.