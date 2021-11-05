Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Ilısu Barajı’nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile yarın açılışı yapılacak Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yerinde bulunmak üzere Dargeçit ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli; Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Murat Süzen, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve DSİ yetkilileri tarafından karşılandı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde beraberindeki Vali Mahmut Demirtaş ve heyetle incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, DSİ yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Gövde hacmiyle Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin ikinci büyük barajı ve en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olma özelliklerini taşıyan dev tesisin açılışı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip teşrifleri ile yarın saat 11:00'da gerçekleştirilecek görkemli tören ile yapılacak.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde dolgu hacmi, kret uzunluğu ve beton yüzeyi bakımından dünyada ilk sırada yer alan Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali açılışı öncesinde ses sanatçısı Berdan Mardini bir konser verecek.

Açılış hazırlıklarını da yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, hazırlıkların son durumu hakkında bilgiler aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.