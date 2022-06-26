Haberler Yaşam Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Ormanın kahramanlarına sonsuz şükranlarımızla"
Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:37 Son Güncelleme: 26.6.2022 11:52

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Ormanın kahramanlarına sonsuz şükranlarımızla"

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ormanın kahramanlarına sonsuz şükranlarımızla

Marmaris’in Bördübet Yedi Adalar mevkiinde başlayan yangın dördüncü gününde kontrol altına alınırken yangına müdahale ekiplerinin cansiperane şekilde verdiği mücadele de büyük takdir topladı. Onlarca isimsiz kahraman, mevzu bahis ülkenin ciğerleri olunca hiç tereddüt etmeden alevlerin ortasına kendine atarken, yangın da kiminin elleri, kiminin yüzü yandı, kimi de dumandan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris İlçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiinde başlayan ve rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangını, dördüncü günde kontrol altına alınırken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, orman kahramanlarına teşekkür etti. Olağanüstü çabayla değil bir tek ağaç, bir tek dal yanmasın diye gece gündüz demeden canı pahasına da olsa alevlerin ortasına atlayan orman kahramanlarıyla bir araya gelen Bakan Kirişçi, onlara sarılarak, gösterdikleri çabadan dolayı hepsine şükranlarını sundu.

ORMAN PERSONELİNE MASAJ YAPTI

Ayağına kramp giren bir orman personeline masaj yapan ve personelle uzun süre sohbet eden Bakan Kirişçi, " Bir tek ağacın dalı yanmasın diye, ailelerini evlatlarını geri de bırakıp yanmayı göze alıp kendilerini alevlerin ortasına atan koca yürekli kahramanlarımıza çok teşekkür ederim. Kiminin elleri, kiminin yüzleri yangında zarar gördü. Ama hiçbiri de vazgeçmedi. Ülkenin ciğerleri yanmasın diye bir maskenin ardında nefes almaya çalışıp, tonlarca ağırlıktaki hortumları çektiler yangının ortasına. Gerçekten onlar için ne söylesek az. " dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Ormanın kahramanlarına sonsuz şükranlarımızla"
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