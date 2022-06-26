Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Ormanın kahramanlarına sonsuz şükranlarımızla"

Muğla'nın Marmaris İlçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiinde başlayan ve rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangını, dördüncü günde kontrol altına alınırken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, orman kahramanlarına teşekkür etti. Olağanüstü çabayla değil bir tek ağaç, bir tek dal yanmasın diye gece gündüz demeden canı pahasına da olsa alevlerin ortasına atlayan orman kahramanlarıyla bir araya gelen Bakan Kirişçi, onlara sarılarak, gösterdikleri çabadan dolayı hepsine şükranlarını sundu.

ORMAN PERSONELİNE MASAJ YAPTI

Ayağına kramp giren bir orman personeline masaj yapan ve personelle uzun süre sohbet eden Bakan Kirişçi, " Bir tek ağacın dalı yanmasın diye, ailelerini evlatlarını geri de bırakıp yanmayı göze alıp kendilerini alevlerin ortasına atan koca yürekli kahramanlarımıza çok teşekkür ederim. Kiminin elleri, kiminin yüzleri yangında zarar gördü. Ama hiçbiri de vazgeçmedi. Ülkenin ciğerleri yanmasın diye bir maskenin ardında nefes almaya çalışıp, tonlarca ağırlıktaki hortumları çektiler yangının ortasına. Gerçekten onlar için ne söylesek az. " dedi.