Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Silifke ve Anamur yangınları, büyük ölçüde kontrol altında, soğutma çalışmaları sürüyor

Mersin'in Silifke İlçesinde 3 gündür devam eden yangına, Anamur İlçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Anamur ilçesinde çıkan yangında, bir mahallenin boşaltılması kararını verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla ilgili olarak, "Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi merkez mevkisindeki bir bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçramış, bölgeye ulaşan 3 yangın söndürme helikopteri, hava kararana kadar alevlere havadan müdahale ederken bölgeye gönderilen 13'ü arazöz, 37 araç ile 100'den fazla orman işçisi de sabaha kadar yangına müdahele etti. Sabaha kadar ekiplerin müdahalesiyle, yangının tahliye edilen Ovabaşı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine gelmesini engelledi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye yapılan takviye ile 3 yangın söndürme helikopteri ve 100'den fazla orman personelinin yanı sıra çevredeki vatandaşların da desteği ile yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Silifke ilçesinde ise 6 mahallede 984 hanenin boşaltılarak bin 851 kişi tahliye edilirken, 53 evin yangından zarar gördüğünü belirlendi. Silifke ilçesindeki orman yaygınında, hali hazırda 2 uçak, 9 helikopterle havadan müdahaleye devam ederken karadan müdahale açısında da orman teşikaltı çok güçlü müdahale ekibi ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçe ve çevre illerdeki araçlar bölgede müdahale ediyor. Toplam 114'ü arazöz, 44 su ikmal aracı olmak üzere 373 araçla yangına müdahale yapılıyor. 501'i orman personeli olmakla beraber bin 16 personel sahada.

Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yeşil Vatanımızı savunmaya, alevlerle mücadelemize durmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli olalım. Yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkalım" diye açıklamada bulundu.