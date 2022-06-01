Haberler Yaşam Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 kişilik dev personel alımına başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 1.6.2022 10:54

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 kişilik dev personel alımına başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 kişilik dev personel alımına başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hakkında açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalarda 1800 kişilik sözleşmeli personel alımının yapılacağı bildirildi. Taşra teşkilatlanmasında yapılacak olan personel alımı, 18 farklı meslek grubu için açıldı. ÖSYM ile Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman sorusu da aratılıyor. Personel alımı çok yakında bir tarihte başlayacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman sorusu sürekli aratılmaktadır. Bakanlık tarafınca yapılan açıklamada başvuru tarihi ve hangi meslek grupları için başvurunun açıldığı belirtilmekte. Böylece kamuda dev istihdamın yolu açılmış oldu. Taşra teşkilatları için yapılan alımda Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor sorusu yöneltiliyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINA BAŞLIYOR

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır"

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Personel alımı başvuru tarihleri olarak 2 – 9 Haziran 2022 belirlendi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

1 – 523 ziraat mühendisi

2 – 392 veteriner hekim

3 – 135 gıda mühendisi

4 – 86 orman mühendisi

5 – 51 su ürünleri mühendisi

6 – 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi

7 – 7 harita mühendisi

8 – 24 avukat

9 – 23 laborant

10 – 23 kimyager

11 – 23 biyolog

12 – 10 veteriner sağlık teknikeri

13 – 10 ziraat teknikeri

14 – 3 veteriner sağlık teknisyen

15 – 3 ziraat teknisyen

16 – 182 büro personeli

17 – 190 orman muhafız memuru

18 – 100 koruma ve güvenlik görevlisi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 kişilik dev personel alımına başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?
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