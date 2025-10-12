TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ALIMI BAŞVURULARI: 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları ne?

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları farklı branşlardan iş arayanlar için araştırma konusu haline geldi. Kamuoyunda büyük merak uyandıran başvuru süreçleri ve kadro dağılımı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer aldı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 13 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 24 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifresi ile gerçekleştirecekler.
2024 yılı KPSS puanlarının geçerli olacağı alımda Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Yerleştirme sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden de sorgulanabilecek.