Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün itibarıyla başlıyor. 9 Haziran'a kadar sürecek olan başvurularla ilgili olarak ise adaylar sabah saatlerinden itibaren "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi olan http://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek.
Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır"
1 – 523 ziraat mühendisi
2 – 392 veteriner hekim
3 – 135 gıda mühendisi
4 – 86 orman mühendisi
5 – 51 su ürünleri mühendisi
6 – 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi
7 – 7 harita mühendisi
8 – 24 avukat
9 – 23 laborant
10 – 23 kimyager
11 – 23 biyolog
12 – 10 veteriner sağlık teknikeri
13 – 10 ziraat teknikeri
14 – 3 veteriner sağlık teknisyen
15 – 3 ziraat teknisyen
16 – 182 büro personeli
17 – 190 orman muhafız memuru
18 – 100 koruma ve güvenlik görevlisi
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