Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün itibarıyla başlıyor. 9 Haziran'a kadar sürecek olan başvurularla ilgili olarak ise adaylar sabah saatlerinden itibaren "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi olan http://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek.