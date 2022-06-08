Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları yarın bitiyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yapılan açıklamada toplamda 1800 kişilik alımın yapılacağı kaydedildi. Alımlarla ilgili olarak "KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" gibi sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır"
1 – 523 ziraat mühendisi
2 – 392 veteriner hekim
3 – 135 gıda mühendisi
4 – 86 orman mühendisi
5 – 51 su ürünleri mühendisi
6 – 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi
7 – 7 harita mühendisi
8 – 24 avukat
9 – 23 laborant
10 – 23 kimyager
11 – 23 biyolog
12 – 10 veteriner sağlık teknikeri
13 – 10 ziraat teknikeri
14 – 3 veteriner sağlık teknisyen
15 – 3 ziraat teknisyen
16 – 182 büro personeli
17 – 190 orman muhafız memuru
18 – 100 koruma ve güvenlik görevlisi
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ