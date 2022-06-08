Haberler Yaşam Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları yarın bitiyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 8.6.2022 16:37

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları yarın bitiyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları yarın bitiyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2022/8 tercih başvuruları 2 Haziran itibarıyla ÖSYM üzerinden başladı. Adaylar bu süreçte başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı gibi diğer tüm detayları araştırmaya devam ediyor. Hal böyleyken ise "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, branş dağılımı nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ziraat mühendisinden veteriner hekime ve gıda mühendisine birçok alanda başvurular sürüyor. Peki, 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yapılan açıklamada toplamda 1800 kişilik alımın yapılacağı kaydedildi. Alımlarla ilgili olarak "KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" gibi sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 kişilik dev personel alımına başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINA BAŞLIYOR

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır"

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Personel alımı başvuru tarihleri olarak 2 – 9 Haziran 2022 belirlendi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

1 – 523 ziraat mühendisi

2 – 392 veteriner hekim

3 – 135 gıda mühendisi

4 – 86 orman mühendisi

5 – 51 su ürünleri mühendisi

6 – 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi

7 – 7 harita mühendisi

8 – 24 avukat

9 – 23 laborant

10 – 23 kimyager

11 – 23 biyolog

12 – 10 veteriner sağlık teknikeri

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 kişilik dev personel alımına başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?

13 – 10 ziraat teknikeri

14 – 3 veteriner sağlık teknisyen

15 – 3 ziraat teknisyen

16 – 182 büro personeli

17 – 190 orman muhafız memuru

18 – 100 koruma ve güvenlik görevlisi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları yarın bitiyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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