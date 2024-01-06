Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi başvuruları başladı

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, uygulama tebliği ile ilgili önemli bilgiler verdi. Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ilişkin tebliği Resmi Gazete 'de yayımladı. Tebliğe göre, 2023-2024 başvuru dönemi tarıma dayalı yatırımlar uygulama esasları ve ekleri Tarım Reformu Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edildi.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarının, yeni tesis niteliğindeki başvurularda 14 Milyon TL olduğunu belirten İl Müdürü Şahin; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 12 Milyon TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 10 Milyon TL üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarı 3 Milyon ve alt yapı yatırım konularında da hibeye esas proje tutarı 3 Milyon TL olduğunu ve üst limiti geçemeyeceğini, hibeye esas proje tutarı alt limitinin de 100 bin TL olduğunu belirtti.

YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK

Ayrıca yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve modernizasyonunu kapsayan projeler için yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

19 ŞUBAT 2024 SON TARİH

Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi bakanlık Web sitesinde yayınlanmış olup 03 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup 19 Şubat 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecek.