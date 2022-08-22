Tarımsal verimliliği belirlemek için araştırma projesi başlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı öğrencisi Muhammed Adeel'in yürüttüğü proje, ada sakinlerinin, kentsel tarım uygulamaları ile küçük alanlarda kaliteli tarımsal ürünler yetiştirilmesine öncülük etmeyi ve tarımsal ürünlere erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Çalışma kapsamında, farklı toprak türleri ile uygulanan yetiştirme ortamının besin zenginliğini kontrol etmek için düzenli toprak analizleri yapılıyor. Toprak analizleri ise YDÜ ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Güzelyurt Toprak Laboratuvarı ile ortak yürütülüyor.

Kentsel tarım uygulamalarında, farklı toprak türlerinin farklı sebzelerin üretiminde verimliliği nasıl etkilediğini belirlemeyi amaçlayan proje üç aşamadan oluşuyor, "Basit toprak", "toprak ve çiftlik gübresi karışımı" ve "toprak karışımı, çiftlik gübresi karışımı, turba ve perlit" kullanılarak oluşturulan tarlalarda tarımsal verimliliğin nasıl değiştiği izleniyor. Proje kapsamında ana ürün olarak soğan, marul ve biber kullanılırken, denenecek uygulamalar iki tekrarlı olacak. Her uygulama için yaprak sayısı, bitki uzunluğu, boyu, gövde çapı ve meyve ağırlığı gibi bir dizi parametre kaydedilecek. Veriler bu özelliklere göre incelenecek ve verilen koşullar altında hangi yöntemin en iyi sonucu verdiği belirlenecek.