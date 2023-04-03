Tarla çiti kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akraba aileler arasında zarar gören tarla çiti nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay ilçeye bağlı Yoğunca kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan 'Sebik' aileleri arasında tarla çitine zarar verme nedeniyle tartışma yaşandı, tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen silahlı kavgada, Eyyüp Sebik vücudunun değişik yerlerinden aldığı mermilerle olay yerinde hayatını kaybederken, silahlı çatışmaya dönüşen kavgada, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan Ali Sebik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Her iki aileden olaya karışanların gözaltına alına alındığı belirtildi.