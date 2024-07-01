Tarla sahibi ile çoban arasında kavga: 3 yaralı!

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Doğancı Mahallesi Gürdük mevkiinde çobanlık yapan Şükrü A. koyunlarını otlatmak için Yakup Şahan'ın sahibi olduğu tarlaya girdi. O sırada tarlada bulunan ve hayvanların tarlasına zarar verdiğini gören Yakup Şahan, Şükrü A. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmaya, Şükrü A'nın oğlu Bayram A. ile tarla sahibinin oğlu İsmail Şahan ve yeğeni Emin Şahan da dahil oldu.

Gözü dönen Bayram A, elindeki bıçakla tarla sahibi Yakup Şahan'ı, oğlu İsmail Şahan'ı ve yeğeni Emin Şahan'ı ağır yaraladı. Çevredeki köylülerin durumu Jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Aynı aileden 3 kişiyi bıçakla ağır yaralayan Bayram A, Jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.