Haberler Yaşam Haberleri Tarla sahibi ile çoban arasında kavga: 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 1.7.2024 11:23 Son Güncelleme: 1.7.2024 12:18

Tarla sahibi ile çoban arasında kavga: 3 yaralı!

Bursa’da çobanlık yapan Şükrü A, küçükbaş hayvanlarıyla birlikte Yakup Şahan’ın tarlasına girince ortalık karıştı. Hayvanların tarlaya zarar vermesiyle başlayan kavgada kan aktı. Aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Tarla sahibi ile çoban arasında kavga: 3 yaralı!

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Doğancı Mahallesi Gürdük mevkiinde çobanlık yapan Şükrü A. koyunlarını otlatmak için Yakup Şahan'ın sahibi olduğu tarlaya girdi. O sırada tarlada bulunan ve hayvanların tarlasına zarar verdiğini gören Yakup Şahan, Şükrü A. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmaya, Şükrü A'nın oğlu Bayram A. ile tarla sahibinin oğlu İsmail Şahan ve yeğeni Emin Şahan da dahil oldu.

Gözü dönen Bayram A, elindeki bıçakla tarla sahibi Yakup Şahan'ı, oğlu İsmail Şahan'ı ve yeğeni Emin Şahan'ı ağır yaraladı. Çevredeki köylülerin durumu Jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Aynı aileden 3 kişiyi bıçakla ağır yaralayan Bayram A, Jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarla sahibi ile çoban arasında kavga: 3 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA