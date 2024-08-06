Tarla sulama kavgası cinayetle bitti: 3 ölü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Akrabaları tarafından tabancayla vurulan 69 yaşındaki Satılmış Cesur, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.Feci olay, Deredüzü köyündeki Koltarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında tarla sulama yüzünden yaşanan su kavgasında 45 yaşındaki E.Ç., aralarında akrabalık bağı bulunan Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve torun Satılmış Cesur'a (17) tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Satılmış Cesur, oğlu ve torunu olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı E.Ç. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınarak bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.