Tarlabaşı’nın gönül sofrası

Giriş Tarihi: 24.4.2022 14:08 Son Güncelleme: 24.4.2022 14:12

Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu'nun her yıl ramazan ayında kurduğu geleneksel iftar sofraları bu yıl da yüzlerce insanı bir araya getiriyor. Ramazan ayının her cumartesi günü düzenlenen sokak iftarlarında her dinden, milletten ve sınıftan insan aynı sofrada buluşuyor. "Sofra bahane dayanışma şahane" diyerek yola çıktıklarını dile getiren grubun kurucularından Kadir Bal, "Hacca giden insanlar nasıl ihrama girerek bütün renklerinden, makamlarından ve kültürlerinden uzaklaşıp eşitleniyorlarsa biz de bu sofralarda eşitlenmeye çalışıyoruz" dedi. Grubun kurucularından Urfalı Mehmet olarak da bilinen Mehmet Yeralan ise "Biz bir yardım grubu değiliz bir dertleşme grubuyuz. Biz insanların derdiyle dertleniyoruz. Bu iftarlar bahane, insanlar birbirleriyle kaynaşsın diye onları burada topluyoruz" şeklinde konuştu.