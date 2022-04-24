Tarlabaşı’nın gönül sofrası

Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu 11 yıl önce Mehmet Yeralan ve Kadir Bal öncülüğünde kuruldu. Tarlabaşı başta olmak üzere Avcılar, Esenyurt gibi göçmen ve mültecilerin İstanbul'da daha çok ucuz kiralık ev bulmak için gittikleri semtlerde faaliyet gösteriyor. İstanbul dışında farklı şehirlerde ve Balkan ülkelerindeki mülteci kamplarına da ulaşıyor. Mülteciler, evsizler,sokakta kalan çocuklar, madde bağımlıları gibi dezavantajlı gruplarla iç içe dayanışmalarını sürdürüyor.

Bir arkadaş topluluğu olarak imece bir inisiyatif olduklarını dile getiren Kadir Bal, "Hacca giden insanlar nasıl ihrama girerek bütün renklerinden, makamlarından ve kültürlerinden uzaklaşıp eşitleniyorlarsa biz de Ramazan ayının bereketinden faydalanarak bu sofralarda eşitlenmeye çalışıyoruz. İftardan sonra cemaatle namaz kılıyoruz. Namazdan sonra sofra dualarımızı hem hristiyan hem de müslüman mülteciler olarak birlikte yapıyoruz. Oruç tutan tutmayan herkes bir arada sofraya oturuyoruz. İnsanlardan bunu gittikleri yerlere şehirlerine, memleketlerine taşımalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SOFRA BAHANE DAYANIŞMA ŞAHANE

İstanbul'un yabancısı olanların yabancılığının acemiliğini ilk attığı yer olarak bir istasyon gibi olduğunu belirten Bal, şunları söyledi: "Tarlabaşı bir istasyon gibi İstanbul'un yabancısı olan yabancılığının acemiliğini ilk burada atıyor. Biz de haliyle göç veren bütün ülkelerin vatandaşlarıyla burada karşılaşmış oluyoruz. 20'nin üzerinde farklı mülteci çevresiyle oturup kalkıyoruz. Sadece mülteciler değil, ülkemizin dört bir yanından insanlarımız var. Ayrıca sadece müslümanlar da değil hristiyanlar, yahudiler, sihler var. Ramazan'da dayanışma amacıyla iftar sofraları kuruyoruz ama yılın 12 ayı boyunca sofralar kurmaya da devam ediyoruz. Sofra bahane dayanışma şahane kıvamında çalışıyoruz. Hasta olanlara sağlık çevremizdeki doktorlara, hukuki destek isteyenleri avukat arkadaşlarımıza, iş arayanları iş çevrelerine, şiddet mağdurlarını terapiye yönlendiriyoruz. Biz yardımseverlikten ziyade herkesin özne olduğu yani yardım eden-edilen ilişkisini de aşarak herkesin paylaşmayı esas aldığı bir dayanışmanın peşindeyiz. Dayanışma bu işin kabuğuysa dertleşme bu işin ruhu o yüzden de grubumuzun adı dayanışma ve dertleşme grubu."

"BİZ YARDIM GRUBU DEĞİL DERTLEŞME GRUBUYUZ"

Bu iftarlarla birlikte insanların birbirleriyle kaynaşmasını ve sosyalleşmesini hedeflediklerini dile getiren Mehmet Yeralan, şunları söyledi: "İlk başladığımızda 20 kişiydik ama yıllar geçtikçe sayımız arttı. Sofralarımız doldu taştı ve şimdi 300 kişiyi buluyoruz. Biz bir yardım grubu değiliz, bir dertleşme grubuyuz, insanların derdiyle dertleniyoruz. Ben de eşim ve 5 çocuğumla hep birlikte buradayım. İftardan sonra çocuklarımız burada gösteriler yapıyor, birlikte eğleniyor. Burası şehrin arka sokakları, sosyal olarak dışlanmış insanların yaşadığı yerler. Her ırktan her kesimden insan var burada ve biz hepsiyle dayanışma içerisindeyiz. Biz burada sadece yoksulları doyurmak için değil, aradaki sınırları kaldırmak için bir araya geliyoruz."

"BU KAPIYA GELDİKLERİNDE GERİ ÇEVRİLMEYECEKLERİNİ BİLİYORLAR"

Urfalı Mehmet'in eşi Fatma Yeralan ise "11 yıl önce böyle başlayan iftar soframız geleneksel hâle dönüştü. Her Ramazan ayının her cumartesi günü sofralarımızı gönül razılığıyla, büyük bir heyecanla kuruyoruz. Dışarıdan gelenlerin buradaki insanları önemsediğini görmek beni çok mutlu ediyor. Birçok mülteciyi evimizde misafir ediyoruz, bu kapıya geldiklerinde geri çevrilmeyeceklerini biliyorlar. Bu beni daha güçlü kılıyor ve insan olduğumu hatırlatıyor. İyiliği acıyarak yapmıyoruz. Onlarla dayanışmaya girerek ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Fatma ve Mehmet Yeralan çiftinin kızları Sudenur ise bu dayanışmanın içinde büyümüş. Burada olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Sudenur, "Nereden olursa olsun her memleketten insan var ve onlarla bir aradayken çok fazla şey öğreniyorum. Onları dışlayan insanlar da var ama ben herkesin eşit olduğunu düşünüyorum. En çok da Ramazan ayını seviyorum çünkü hep birlikte sofraya oturuyoruz, sohbetler ediyoruz. Herkesin bunu mahallesine taşıması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"BURASI BANA HAYATTA HERKESİN BİR ROLÜ OLDUĞUNU HATIRLATIYOR"

İlk kez 3 yıl önce Tarlabaşı'ndaki iftar sofrasına katıldığını söyleyen Zeynep Dilara Aslan, bu sofraya oturduğunu hayatın akışını hissettiğini dile getirerek şunları söyledi: "Pandemi dönemini geçirdi,k hayatımızda çok fazla şey değişti ama 3 sene önce geldiğimdeki hissiyatla şu anki hissiyat aynı çünkü söz konusu olan şey insan. Burası bana hayatta herkesin bir rolü olduğunu hatırlatıyor. Biri yemeğegeliyor, diğeri yemeği yapıyor, biri çay veriyor, biri dağıtıyor ve diğeri topluyor... Her milletten insan sadece insan olarak birlik duygusuyla toplanıyor."

Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu'nun bu yılki son iftarı 30 Nisan Cumartesi günü Tarlabaşı Çukur Mahallesi Tırşe Sokak'ta gerçekleşecek.