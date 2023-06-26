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Giriş Tarihi: 26.6.2023 18:49 Son Güncelleme: 26.6.2023 19:49

Tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü 1 yaralı

Kastamonu'da sarımsak tarlasında sulama yapan 3 kişinin üzerine yıldırım düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü 1 yaralı

Olay Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç Köyü, Yavuçkırı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hikmet Şen (58), Salim Demir (50) ve Hakkı Sinan Şen'in (36) isimli vatandaşların tarlada sarımsak suladıkları esnada üzerlerine yıldırım düştü. Olayda Hikmet Şen ve Salim Demir hayatını kaybederken Hakkı Sinan Savaş da hafif yaralandı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hakkı Sinan Savaş Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü 1 yaralı
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