Tarlada çalışırken arı soktu, fenalaşıp öldü

Kestel ilçesi Soğuksu mahallesindeki tarlasına çalışmaya giden Cavidan Güç'ü, akşam saatlerinde tarladan döneceği sırada arı soktu. Kısa süre içinde fenalaşan kadın yere yığıldı. Yakınları, durumu hemen Jandarma ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, tarlada ilk müdahalesini yaptığı Cavidan Güç'ü İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.





Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu tespit edilen kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Cavidan Güç'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.