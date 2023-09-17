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Giriş Tarihi: 17.9.2023 11:06 Son Güncelleme: 17.9.2023 11:14

Tarlada çalışırken arı soktu, fenalaşıp öldü

Bursa’da akşam saatlerinde tarlasında çalışan 65 yaşındaki Cavidan Güç, arı sokması sonucu fenalaştı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Tarlada çalışırken arı soktu, fenalaşıp öldü

Kestel ilçesi Soğuksu mahallesindeki tarlasına çalışmaya giden Cavidan Güç'ü, akşam saatlerinde tarladan döneceği sırada arı soktu. Kısa süre içinde fenalaşan kadın yere yığıldı. Yakınları, durumu hemen Jandarma ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, tarlada ilk müdahalesini yaptığı Cavidan Güç'ü İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.



Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu tespit edilen kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Cavidan Güç'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Tarlada çalışırken arı soktu, fenalaşıp öldü
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