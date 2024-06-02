Tarlada elektrik akımına kapıldılar: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde mercimek tarlasında çalışan patoz makinesi yüksek gerilim hattına temas etti. Patoz makinesindeki Şehriban Sibak ile Bengüzar, Sefer, Fatih ve Ozan Baytug, elektrik akımına kapılarak yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatih ile Ozan Baytug, hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Gaziantep'te de Tahtani Mahallesi'nde bulunan elektrik direğine çıkarak çalışma yapan Elektrik Mühendisi Hasan Meşe akıma kapıldı. Ağır yaralı olarak Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meşe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.