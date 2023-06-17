Tarlada yağış nedeniyle mahsur kalan kadın işçinin üzerine yıldırım düştü

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sakarya mahallesinde bulunan bir maydanoz tarlasında çalışan kadın işçiler, aniden ve şiddetli bir şekilde bastıran sağanak yağışa yakalandı. Kendilerine gizlenebilecekleri bir yer aramaya çalışan kadınlar tarlada mahsur kaldı. Bu sırada gökyüzünü aydınlatan yıldırımlardan biri kadınların bulunduğu tarlaya düştü. Tarlada günlük işçi olarak çalışan kadınlardan biri olan Nergüze Kartal üzerine düşen yıldırım nedeniyle yere yığıldı.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Nergüze Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadın işçinin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.