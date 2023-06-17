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Giriş Tarihi: 17.6.2023 20:28 Son Güncelleme: 17.6.2023 20:44

Tarlada yağış nedeniyle mahsur kalan kadın işçinin üzerine yıldırım düştü

Bursa’da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle tarlada mahsur kalan kadın işçinin üzerine yıldırım düştü. 63 yaşındaki Nergüze Kartal hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Tarlada yağış nedeniyle mahsur kalan kadın işçinin üzerine yıldırım düştü

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sakarya mahallesinde bulunan bir maydanoz tarlasında çalışan kadın işçiler, aniden ve şiddetli bir şekilde bastıran sağanak yağışa yakalandı. Kendilerine gizlenebilecekleri bir yer aramaya çalışan kadınlar tarlada mahsur kaldı. Bu sırada gökyüzünü aydınlatan yıldırımlardan biri kadınların bulunduğu tarlaya düştü. Tarlada günlük işçi olarak çalışan kadınlardan biri olan Nergüze Kartal üzerine düşen yıldırım nedeniyle yere yığıldı.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Nergüze Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadın işçinin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tarlada yağış nedeniyle mahsur kalan kadın işçinin üzerine yıldırım düştü
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