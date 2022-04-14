Tarladan işlenen çifte cinayette itiraf geldi

Iğdır'ın Halfeti beldesi kırsalında Kemal Kara ile Yaşar Karadağ'ın silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Beldenin 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kürk bölgesinden meydana gelen olay sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiğini anlaşıldı. Kısa sürede olay yerine giden jandarma yaşamını yitirenlerin Halfeli beldesinden Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi. Olayın duyulması üzerine belde halkı cenazelerin bulunduğu yere akın etti. Cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu 2 kişinin cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Hayatını kaybeden iki kişinin otopsi işlemleri ise Iğdır Devlet Hastanesinde yapıldı. Yaşar Karadağ, hastanede gerçekleşen otopsi işlemlerinin ardından Halfeli beldesinde toprağa verildi. Kemal Kara'nın ise otopsi işlemleri öğleden sonra tamamlanarak defnedildi.

BABA TESLİM OLDU

Cinayetle ilgili soruşturma genişletildi. Cinayetin olduğu gün 2 kişi gözaltına alınırken ertesi gün gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Köyde yaşayan ve aile içindeki hemen herkesten ifade alan ekipler, soruşturmayı derinleştirmeye başladı. Emniyet ve Jandarmanın ortak çalışmamsıya gerçekleşen sorgular sonuç verdi. Soy ismini değiştiren ve cinayete kurban giden Kemal Kara'nın babası Mehmet Araslı, cinayeti işlediği silahla jandarmaya teslim oldu. Cinayetleri işlediğini itiraf etti.