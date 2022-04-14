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Giriş Tarihi: 14.4.2022 13:58 Son Güncelleme: 14.4.2022 13:59

Tarladan işlenen çifte cinayette itiraf geldi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Tarladan işlenen çifte cinayette itiraf geldi

Iğdır’ın Halfeli beldesinde iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cinayetler sonrası jandarma ve emniyet geniş çaplı operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alınırken onlarca insanın sorgusu alındı. Cinayete kurban giden Kemal Kara’nın babası oğlunu ve arkadaşını öldürdüğünü itiraf ederek jandarmaya teslim oldu.

Iğdır'ın Halfeti beldesi kırsalında Kemal Kara ile Yaşar Karadağ'ın silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Beldenin 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kürk bölgesinden meydana gelen olay sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiğini anlaşıldı. Kısa sürede olay yerine giden jandarma yaşamını yitirenlerin Halfeli beldesinden Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi. Olayın duyulması üzerine belde halkı cenazelerin bulunduğu yere akın etti. Cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu 2 kişinin cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Hayatını kaybeden iki kişinin otopsi işlemleri ise Iğdır Devlet Hastanesinde yapıldı. Yaşar Karadağ, hastanede gerçekleşen otopsi işlemlerinin ardından Halfeli beldesinde toprağa verildi. Kemal Kara'nın ise otopsi işlemleri öğleden sonra tamamlanarak defnedildi.

BABA TESLİM OLDU

Cinayetle ilgili soruşturma genişletildi. Cinayetin olduğu gün 2 kişi gözaltına alınırken ertesi gün gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Köyde yaşayan ve aile içindeki hemen herkesten ifade alan ekipler, soruşturmayı derinleştirmeye başladı. Emniyet ve Jandarmanın ortak çalışmamsıya gerçekleşen sorgular sonuç verdi. Soy ismini değiştiren ve cinayete kurban giden Kemal Kara'nın babası Mehmet Araslı, cinayeti işlediği silahla jandarmaya teslim oldu. Cinayetleri işlediğini itiraf etti.

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Tarladan işlenen çifte cinayette itiraf geldi
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