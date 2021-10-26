Ümraniye
Belediyesi ve Mihalgazi
Belediyesi (Eskişehir) işbirliği ile hem üreticinin hem de ilçede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldüren "Tarladan Şehre Dayanışma Köprüsü" projesinin tanıtımı yapıldı. Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün ile birlikte projeyi basın mensuplarına tanıtan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım şu bilgileri verdi: "Mihalgazi'deki çiftçilerimizin ürünlerini Ümraniye'mize getiriyor ve ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıtıyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere her gün 200-250 kasa arasında dağıtım yapıyoruz. 40 gün içinde bu ürünleri 7 bin yardıma muhtaç ailemize ulaştıracağız. 11 Ekim'den bugüne 3 bini aşkın haneye 30 tona yakın sebze meyve ulaştırdık."