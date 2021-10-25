Tarladan şehre dayanışma köprüsü kuruldu

Sosyal belediyecilik alanında örnek işlere imza atan Ümraniye Belediyesi bu kez de Mihalgazi Belediyesi'yle birlikte Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi. "Tarladan Şehre Dayanışma Köprüsü" projesi sayesinde hem çiftçiler kazanacak hem de ihtiyaç sahibi aileler destek görecek. Bu sayede de tarım emekçileri ve Ümraniyeliler arasında bir gönül köprüsü kurulmuş olacak.

AİLELERE ARACI OLMAKSIZIN ORGANİK ÜRÜNLER ULAŞTIRIYORUZ

Çiftçiler tarafından hasadı yapılarak Ümraniye'ye ulaştırılan tüm organik sebze ve meyveler gün kaybı yaşanmadan her gün 4 araç ve 8 personelin desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin evine götürüyor. Şu ana kadar 3 bini aşkın aileye 30 tona yakın sebze ve meyve ulaştırılarak ihtiyaçları karşılanmış oldu. Şimdide 40 günde, 7 bin aileye bu ürünlerin ulaştırılması hedefleniyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, projenin tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

HER ZAMAN DAHA FAZLASINI HEDEFLEDİK

Başkan İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz üzere hizmet anlayışımızı son yerel seçimlerde ''Gönül Belediyeciliği'' şeklinde tanımlamıştık. Göreve başladığımız günden itibaren attığımız her adımda, gönüllere girmeyi asıl gayemiz olarak belirledik. Sosyal belediyeciliğin gereği neyse, her zaman daha fazlasını hedefledik. Bugün sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumuz projemiz de bu hassasiyetle hayata geçirdiğimiz örnek bir çalışmadır. Mihalgazi Belediyemizle iş birliği yaptığımız bu proje ile çiftçilerimizin ellerindeki ürünleri Ümraniye'mize getiriyor ve ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıtıyoruz" dedi.

7 BİN AİLEMİZE ULAŞTIRACAĞIZ

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ürünlerin Mihalgazili üreticilerimizin elinden Ümraniye'deki yardıma muhtaç ailelerimizin sofrasına gelene dek olan sürece hiçbir aracıyı dahil etmiyoruz. Tarladan sofralarına komisyonsuz alıp getiriyoruz. Bu şekilde maliyeti neredeyse yarı yarıya düşürmüş oluyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere her gün 4 araç ve 8 personel ile 200-250 kasa arasında dağıtım yapıyoruz. İnşallah bu ürünlerimizi Ümraniye'mizde bulunan yaklaşık 7 bin yardıma muhtaç ailemize ulaştıracağız. Tabii burada projenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi çok önemli. İhtiyaç sahibi komşularımıza tek seferlik değil, devamlı olarak taze ve organik sebze, meyve ulaştıracağız. Bu çalışmamız kalıcı olarak devam edecektir. Bu yardım kasalarımızda sebze ve meyvelerle birlikte üretici kadınlarımızın kendi elleriyle yaptıkları köy ekmekleri ve erişte gibi ürünler de bulunuyor. Günlük dağıtımlara başladığımız 11 Ekim 2021 tarihinden bugüne kadar, 3 bini aşkın haneye 30 tona yakın sebze meyve ulaştırdık. Aynı zamanda belediyemiz bünyesinde yer alan yemekhane, aşevi ve tesislerimizde kullanmak üzere çok daha uygun fiyata aldığımız ürünler sayesinde tasarruf etmiş oluyoruz."