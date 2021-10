Tarladan şehre dayanışma köprüsü kuruldu

Sosyal belediyecilik alanında örnek işlere imza atan Ümraniye Belediyesi bu kez de Mihalgazi Belediyesi'yle birlikte Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi. "Tarladan Şehre Dayanışma Köprüsü" projesi sayesinde hem çiftçiler kazanacak hem de ihtiyaç sahibi aileler destek görecek. Bu sayede de tarım emekçileri ve Ümraniyeliler arasında bir gönül köprüsü kurulmuş olacak.





İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ARACI OLMAKSIZIN ORGANİK ÜRÜNLER ULAŞTIRIYORUZ



Çiftçiler tarafından hasatı yapılarak Ümraniye'ye ulaştırılan tüm organik sebze ve meyveler gün kaybı yaşanmadan her gün 4 araç ve 8 personelin desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin evine götürüyor. Şu ana kadar 3 bini aşkın aileye 30 tona yakın sebze ve meyve ulaştırılarak ihtiyaçları karşılanmış oldu. Şimdide 40 günde, 7 bin aileye bu ürünlerin ulaştırılması hedefleniyor.



Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, projenin tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Sosyal belediyeciliğin gereği neyse, her zaman daha fazlasını hedefledik"



Başkan İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz üzere hizmet anlayışımızı son yerel seçimlerde ''Gönül Belediyeciliği'' şeklinde tanımlamıştık. Göreve başladığımız günden itibaren attığımız her adımda, gönüllere girmeyi asıl gayemiz olarak belirledik. Sosyal belediyeciliğin gereği neyse, her zaman daha fazlasını hedefledik. Bugün sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumuz projemiz de bu hassasiyetle hayata geçirdiğimiz örnek bir çalışmadır. Mihalgazi Belediyemizle iş birliği yaptığımız bu proje ile çiftçilerimizin ellerindeki ürünleri Ümraniye'mize getiriyor ve ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıtıyoruz" dedi.





"Bu ürünlerimizi Ümraniye'mizde bulunan yaklaşık 7 bin yardıma muhtaç ailemize ulaştıracağız"



Başkan Yıldırım: "Ürünlerin Mihalgazili üreticilerimizin elinden Ümraniye'deki yardıma muhtaç ailelerimizin sofrasına gelene dek olan sürece hiçbir aracıyı dahil etmiyoruz. Tarladan sofralarına komisyonsuz alıp getiriyoruz. Bu şekilde maliyeti neredeyse yarı yarıya düşürmüş oluyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere her gün 4 araç ve 8 personel ile 200-250 kasa arasında dağıtım yapıyoruz. İnşallah bu ürünlerimizi Ümraniye'mizde bulunan yaklaşık 7 bin yardıma muhtaç ailemize ulaştıracağız. Tabii burada projenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi çok önemli. İhtiyaç sahibi komşularımıza tek seferlik değil, devamlı olarak taze ve organik sebze, meyve ulaştıracağız. Bu çalışmamız kalıcı olarak devam edecektir. Bu yardım kasalarımızda sebze ve meyvelerle birlikte üretici kadınlarımızın kendi elleriyle yaptıkları köy ekmekleri ve erişte gibi ürünler de bulunuyor. Günlük dağıtımlara başladığımız 11 Ekim 2021 tarihinden bugüne kadar, 3 bini aşkın haneye 30 tona yakın sebze meyve ulaştırdık. Aynı zamanda belediyemiz bünyesinde yer alan yemekhane, aşevi ve tesislerimizde kullanmak üzere çok daha uygun fiyata aldığımız ürünler sayesinde tasarruf etmiş oluyoruz" dedi.



"Tarladan Şehre Dayanışma Köprüsü'' projesinin kısa sürede ilham kaynağı olacağına ve örnek alınarak yaygınlaşacağına gönülden inanıyorum"

Başkan Yıldırım: "Ümraniye Belediyesi olarak paydaşı olmaktan büyük gurur duyduğumuz ''Tarladan Şehre Dayanışma Köprüsü'' projesinin kısa sürede ilham kaynağı olacağına ve örnek alınarak yaygınlaşacağına gönülden inanıyorum. Bu vesileyle Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Akgün'e böylesi hayırlı projede iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte daha nice ailemizin yüzünü güldüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.



"Değerli Başkanımıza çiftçiye hak ettiği değeri verdiği için çok teşekkür ediyorum"



Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün ise yaptığı konuşmada, "Böylesine önemli bir proje için bize yardım eden ve çiftçimize destek olan Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü çiftçimiz atıl durumda olan arazisini nasıl değerlendirebilirim diye düşünüyor. Böylelikle arazisini tarıma kazandırmış oluyor. Değerli Başkanımıza çiftçiye hak ettiği değeri verdiği için çok teşekkür ediyorum. Projemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Projenin tanıtımının ardından Başkan İsmet Yıldırım ve Başkan Zeynep Akgün, belediyenin önünden Ümraniyeli ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak sebze ve meyveleri taşıyacak olan araçları uğurlamasıyla program son buldu.