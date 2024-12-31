Tarlaya uçan otomobil sürücüsü kurtulamadı

Kazada sürücü hayatını kaybetti. Emrah Doğan, geçirdiği feci kaza neticesinde hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi, Çene mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Emrah Doğan yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya uçtu.

Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerini kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda otomobil sürücüsü Emrah Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Emrah Doğan'ın cenazesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.