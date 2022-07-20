Tarsus Bölge Trafik İstasyonu’nda görevli polis kazada öldü

Mersin Tarsus Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ndeki görevini devreden polis memuru Kemal Eren, Pozantı Güney gişeleri park alanında bulunan aracına gitmek için Adana-Pozantı Otoyolunda karşıdan karşıya geçerken hareket halindeki bir TIR'ın çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan polisin Pozantı ilçesinin Aşçıbekirli Mahallesi'nde bulunan evine gittiği öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası olan merhum polis memuru Kemal Eren (38) için bugün saat 15.00'te Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek.