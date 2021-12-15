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Giriş Tarihi: 15.12.2021 13:41 Son Güncelleme: 15.12.2021 13:46

Tarsus Doğa Parkı’nın 2 yeni misafiri

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus Doğa Parkı’nın 2 yeni misafiri

Tarsus Doğa Parkı’nda bulunan hayvan sayısı her geçen gün artıyor. Tarsus Doğa Parkı’nın en çok ilgi gören türleri arasında yer alan aslanların sayısı, 2 yeni dişi aslanın gelmesiyle çoğaldı. Kayseri’deki bir hayvanat bahçesinden getirilen aslanlara, Tarsus’a özgü olan “Berdan” ve “Kleopatra” isimleri verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren ve her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan hayvan sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan ve en çok ilgi gören türler arasında yer alan aslanların sayısı, 2 yeni genç dişi aslanın gelmesiyle arttı. Daha önce bir erkek ve 2 dişi aslan bulunan Tarsus Doğa Parkı'nın yeni sakinleri ayrı bir bölüme konuldu.

DOĞA PARKI'NIN 2 YENİ GÖZDESİ

Kayseri'de bulunan hayvanat bahçesinden getirilen iki dişi aslana, Tarsus'a özgü olan "Berdan" ve "Kleopatra" isimleri verildi. Personel ve veterinerler tarafından özenle bakılan 2 aslanın sağlık durumlarının ise iyi olduğu gözlendi.

Tarsus Doğa Parkı veteriner teknikerlerinden Yılmaz Ölmez, Tarsus Doğa Parkı'ndaki iki yeni cana da özenle bakacaklarını belirterek, "2 tane aslan bünyemize kazandırdık. Kayseri'den geldiler. 1,5-2 yaşları arasındalar. Ziyaretçilerimizin en çok merak ettiği ve en çok sorduğu türlerden. Birinin adını Berdan, birinin adını Kleopatra koyduk; Tarsusumuza özgü olduğu için. Sağlık durumları şu anda çok iyi. Bir tanesi biraz zayıf kalmış, ekstra takviyelerle gelişimini pozitif yönde etkilemeye çalışıyoruz" dedi.

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Tarsus Doğa Parkı’nın 2 yeni misafiri
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