Tarsus Emniyet Müdürlüğü kaçakçılara operasyon düzenledi: 13 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin yurt dışından gümrük kaçağı cep telefonları getirdikleri ve bu gümrük kaçağı cep telefonlarını cep telefonu üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde sattıkları tespit edildi.

Bu kapsamda Tarsus İlçesinde F.B., K.K, Ö.A., A.D., Ç.K., Y.A., H.G., R.P., Y.A., M.E., N.E., M.Ş.A., Ö.Ş., H.B. M.Ö. isimli toplam 15 şüpheli şahsın yakalanmalarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

170 Polisin katılımı, Drone ve Özel Harekat destekli gerçekleşen Operasyon sonucu 13 şüpheli yakalandı. Şahısların kullanımında olan telefonlarına el konulurken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ediyor. Gözaltına alınan 13 şüphelinin sorgulaması devam ediyor.