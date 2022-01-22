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Giriş Tarihi: 22.1.2022 23:31 Son Güncelleme: 23.1.2022 00:59

Tarsus eski Ankara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus eski Ankara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tarsus-Ankara eski yolu Çamalan köyü yakını Alman mezarlığı bölgesinde aşırı kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleriyle birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi ekipleri bölgede yolu kardan temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin kar temizleme mesaisi sürerken, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ise ilçeye gelmek isteyenlerin araçlarına mutlaka zincir takmaları uyarısında bulundu.
Başkan Tepebağlı, "Çamlıyayla istikametine seyir edecek araç sürücülerimizin yoğun devam eden kar yağışına karşın zincir ve kar lastikleri kullanmaları önemle rica olunur.

"Sağlığınız ve emniyetiniz bizim için önemlidir" şeklinde uyarıda bulundu.

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Tarsus eski Ankara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı
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