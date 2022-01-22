Tarsus eski Ankara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleriyle birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi ekipleri bölgede yolu kardan temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin kar temizleme mesaisi sürerken, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ise ilçeye gelmek isteyenlerin araçlarına mutlaka zincir takmaları uyarısında bulundu.

Başkan Tepebağlı, "Çamlıyayla istikametine seyir edecek araç sürücülerimizin yoğun devam eden kar yağışına karşın zincir ve kar lastikleri kullanmaları önemle rica olunur.

"Sağlığınız ve emniyetiniz bizim için önemlidir" şeklinde uyarıda bulundu.