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Giriş Tarihi: 20.6.2023 08:25 Son Güncelleme: 20.6.2023 08:27

Tarsus Hal kavşağında otobüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 28 yaralı

Tarsus'ta D-400 karayolu Hal kavşağında yolcu otobüsü ile kamyon çarpışırken, 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus Hal kavşağında otobüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 28 yaralı

Tarsus'ta D-400 karayolu Hal kavşağında sabah saatlerinde Mehmet Naz idaresindeki Antalya- Adana seferini yapan yolcu otobüsü ile Servet Keser idaresindeki kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, önce yol kenarında park halinde duran boş bir dorseye çarpıp, ardından dereye düştü. Kazada otobüs sürücüsü M.N. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kupası parçalanan kamyonun sürücüsü ise ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye arama kurtarma ve Emniyet ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 28 kişi yaralandı. Trafikte aksama yaşanan kaza bölgesinde geniş önlemler alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tarsus Hal kavşağında otobüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 28 yaralı
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