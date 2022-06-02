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Giriş Tarihi: 2.6.2022 12:52 Son Güncelleme: 2.6.2022 13:44

Silah tüccarlarına operasyon

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Silah tüccarlarına operasyon

Mersin’in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silah tüccarlarına operasyon yaptı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa ilinden kaçak silah ve tütün alarak Mersin iline getirildiği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda şüpheliler ve aracı tespit etti.

Yapılan takip sonucu araç ve şahıslar Mersin ili Tarsus ilçesi D400 karayolu Kelahmet Köprüsü üzerinde yapılan operasyon sonucu yakalandı. Yapılan aramada 290 kg bandrolsüz tütün ile koltuk döşemeleri ve başlıklarına zulalanan 5 adet tabanca ele geçirildi.

Sevk edildikleri adli mercilerce Y.Ç. isimli şahıs serbest bırakılırken S.T. ve F.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca; şüpheli Y.Ç. isimli şahsın "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından, Şüpheli S.T isimli şahsın ise "Enerji Hırsızlığı" suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.

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Silah tüccarlarına operasyon
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