Tarsus Pozantı yolunda yolcu otobüsü yandı

Adana yönüne giden özel bir firmaya ait S.S.'nin sürücülüğünü yaptığı yolcu otobüsü, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkii petrol istasyonu bölgesinde, seyir halinde iken motor kısmından yanmaya başladı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu.

Araçta bulunan 30 yolcu ile görevliler hemen tahliye edildi ve Belediye İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı.