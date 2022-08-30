Tarsus'a bağlı Şehir Mezarlığı'nda meydana gelen kavgada, aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar'ın cenaze töreninde amca çocukları olduğu iddia edilen kişiler tartıştı. Tartışma büyüyünce kavga çıktı. Cenazeye katılanlar kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Ş.A. adlı kişi pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş etti.

Bıçak ve silahın karıştığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralılar ambulans ve araçlarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis 6 kişiyi gözaltına alırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda akraba kavgası: 6 yaralı, 10 gözaltı | Video