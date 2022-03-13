Tarsus ’ta 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kızlmurat Mahallesinde gece saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayda, Abdullah T. (24) adlı kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişiden biri Abdullah T.'yi darp ederken, diğeri bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan 2 kişi ise suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.