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Giriş Tarihi: 13.3.2022 10:46 Son Güncelleme: 13.3.2022 11:41

Tarsus 'ta 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus ’ta 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 taraf arasında meydana elen tartışma önce kavgaya dönüştü, sonra cinayetle sonuçlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kızlmurat Mahallesinde gece saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayda, Abdullah T. (24) adlı kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişiden biri Abdullah T.'yi darp ederken, diğeri bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan 2 kişi ise suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Tarsus 'ta 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü
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