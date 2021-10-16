Tarsus TEM’de narenciye yüklü kamyon yangını

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunun Adana-Tarsus yönü Doğan tesisleri yakınlarında Duran Şenyüz'ün kullandığı 01 ETY 58 plakalı narenciye yüklü tır'ın alt bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü D.Ş. aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangında şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.