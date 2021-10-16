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Giriş Tarihi: 16.10.2021 01:27

Tarsus TEM'de narenciye yüklü kamyon yangını

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus TEM’de narenciye yüklü kamyon yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye yüklü kamyonda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunun Adana-Tarsus yönü Doğan tesisleri yakınlarında Duran Şenyüz'ün kullandığı 01 ETY 58 plakalı narenciye yüklü tır'ın alt bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü D.Ş. aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangında şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tarsus TEM'de narenciye yüklü kamyon yangını
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