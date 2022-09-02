Tarsuslu Şehit Astsubay Çavuş Okan Meteöz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin Tarsus'un 26 yaşındaki Şehidi Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yaparken, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Irak kuzeyi harekat alanında hain terör örgütünün tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit oldu.

Bir yıllık evli olan ve eşi Büşra da Ankara'da astsubay öğrencisi olan Şehit Meteöz'ün ebediyete intikalinin gerçekleştirildiği Tarsus'un Hacıhamzalı köyünde göz yaşı sel olup akdı.

Baba Bülent ile anne Ayfer Meteöz ve eşi Büşra Meteöz cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

Hacıhamzalı Mahallesi Şehit Ömer Kara ilkokulu/ortaokulu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi ve şehidin cenazesi Hacıhamzalı köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Okan Meteöz'ün cenaze törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Askeri erkan, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, bazı Milletvekilleri, bazı belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, yöneticileri, meslek odası başkanları, muhtarlar, şehidin ailesi ve yakınları ile kalabalık bir vatandaş katıldı.