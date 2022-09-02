Haberler Yaşam Haberleri Tarsuslu Şehit Astsubay Çavuş Okan Meteöz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Giriş Tarihi: 2.9.2022 15:03 Son Güncelleme: 2.9.2022 15:53

Tarsuslu Şehit Astsubay Çavuş Okan Meteöz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Suriye’de EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapan Hava Savunma Kıdemli Astsubay Çavuş Okan Meteöz, kalabalık bir topluluğun katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsuslu Şehit Astsubay Çavuş Okan Meteöz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin Tarsus'un 26 yaşındaki Şehidi Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yaparken, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Irak kuzeyi harekat alanında hain terör örgütünün tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit oldu.

Bir yıllık evli olan ve eşi Büşra da Ankara'da astsubay öğrencisi olan Şehit Meteöz'ün ebediyete intikalinin gerçekleştirildiği Tarsus'un Hacıhamzalı köyünde göz yaşı sel olup akdı.

Baba Bülent ile anne Ayfer Meteöz ve eşi Büşra Meteöz cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

Hacıhamzalı Mahallesi Şehit Ömer Kara ilkokulu/ortaokulu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi ve şehidin cenazesi Hacıhamzalı köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Okan Meteöz'ün cenaze törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Askeri erkan, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, bazı Milletvekilleri, bazı belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, yöneticileri, meslek odası başkanları, muhtarlar, şehidin ailesi ve yakınları ile kalabalık bir vatandaş katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR ile öğren! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
Aile Destek Programı eylül ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır, nereden?
Son dakika | Avrupa için korkutan uyarı; Kitlesel yoksulluk ve açlık yaşanabilir
Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji'den 10 il için kritik yağış bilgisi
Son dakika: Hablemitoğlu suikastının zanlısıydı! Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
ÖSYM duyurusu: YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte? 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsuslu Şehit Astsubay Çavuş Okan Meteöz Son Yolculuğuna Uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA