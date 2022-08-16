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Giriş Tarihi: 16.8.2022 22:17 Son Güncelleme: 16.8.2022 22:47

Tarsus'ta 23 gündür aranan şahsın cesedi ormanda bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 gün önce bamya ve üzüm toplamak için evden çıkan Uğur Taşyürek'in (62) ormanda cesedi bulundu.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta 23 gündür aranan şahsın cesedi ormanda bulundu

Alınan bilgiye göre, 24 Temmuz Pazar günü sabah saat 07.00 sıralarında Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve kayıplara karışan Uğur Taşyürek'te tüm aramalara rağmen bir haber alınamıyordu. Ailesi jandarmaya kayıp başvurusu yaparken, kayıp Uğur Taşyürek'in bulunması için güvenlik güçlerinin yanı sıra AFAD ve Büyükşehir itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından aranıyordu.

Bugün akşam saatlerinde Tarsus'a bağlı Kızılçukur mahallesinde bir çoban ormanlık alan içinde gördüğü cesedi jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri cesedin üzerinde 23 gündür aranan Uğur Taşyürek'i ait bir reçete buldu. Emekli olan 2 çocuk babası Uğur Taşyürek'in cesedi ön incelemenin ardından, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Maktülün ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

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Tarsus'ta 23 gündür aranan şahsın cesedi ormanda bulundu
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