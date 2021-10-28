Tarsus’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Tarsus Kaymakamlığı, Tarsus Belediyesi, Kutalmışoğlu Geleneksel ve Okçuluk Spor Kulübü,Tarsus Ashab-ı Kehf Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Adana ile Mersin'den birçok okçuluk kulübü sporcularının da katıldığı etkinliğin açılışına Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, CHP İlçe Başkanı Ozan Varal, Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Veysel Durmaz, sporcular ve yöneticiler katıldı.

Kulüb başkanı Veysel Durmaz yaptığı konuşmada, "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." Sözünü düstur edinerek ikincisini hazırladığımız Maziden Atiye Cumhuriyet için Ok At adlı toyumuza hoş geldiniz. Kuruluşumuzdan bu yana destek verenlere teşekkür ederiz" dedi.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yaptığı konuşmada, Cumhuriyeti ilan ederek Türkiye Cumhuriyetini kuran ve yaptıklarıyla ülke kalkınmasını sağlayan büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazileri minnet, şükran ve saygıyla andıklarını söyledi.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu ise konuşmasında, "Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümünü bir haftadır çeşitli etkinliklerle kutluyoruz.Millet deyince akla mazimiz geliyor, ecdadımız geliyor. Millet kavramını iyi anlamamız gerekiyor. Millet deyince toprağın altında yatan atalarımız, kahramanlarımız, şehitlerimiz, doğmamış çocuklarımız ve gelecek kuşaklarımız akla geliyor. Toprağın altındakilere çok büyük saygı duymamız gerekiyor. Gelecek kuşaklarımızı da düşünerek geçmişimizi ve geleceğimizi korumamız gerekiyor. Maziden Atiye Ok Şenliği de işte geçmişimizden geleceğimize çok güzel bir örnek teşkil ediyor.Büyük önder Atatürk'ü, Onun silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Kur'anı Kerim Okunması ve Sofa teskeresinin okunmasının ardından Kaymakam Otcu ve okçu sporcular şenlik kapsamında oklarını hedefe attılar.

Etkinlik bahçede fidanların dikilmesiyle sona erdi.